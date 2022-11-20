Официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики капитан Иван Филипоненко проинформировал, что за прошедшие сутки бойцы НМ ЛНР денацифицировали порядка 55 украинских неонацистов.
Также были уничтожены: один танк, три БТРа, две артустановки и 17 единиц специальной автомобильной техники.
Кроме того, Филипоненко сообщил про обстрелы территории Республики украинскими боевиками.
"За прошедшие сутки вооружённые формирования Украины обстреляли н. п. Новосёловка (Перевальский район), Лисичанск и Нижняя Дуванка (Сватовский район) с применением американской РСЗО M142 HIMARS, артиллерийских орудий калибром 155-мм и РСЗО БМ-21 "Град", выпустив 11 снарядов и 1 ракету", — говорится в сообщении.
По словам представителя НМ ЛНР, в Лисичанске погибли два гражданских лица и четверо получили ранения, а в населённом пункте Нижняя Дуванка повреждено два жилых строения.
Ранее сообщается, что армия РФ уничтожила базу расположения ВСУ в районе Очакова.
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