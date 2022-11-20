Филипоненко: НМ ЛНР за сутки уничтожила 55 нацистов, танк и две артустановки

Официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики капитан Иван Филипоненко проинформировал, что за прошедшие сутки бойцы НМ ЛНР денацифицировали порядка 55 украинских неонацистов.

Также были уничтожены: один танк, три БТРа, две артустановки и 17 единиц специальной автомобильной техники.

Кроме того, Филипоненко сообщил про обстрелы территории Республики украинскими боевиками.

"За прошедшие сутки вооружённые формирования Украины обстреляли н. п. Новосёловка (Перевальский район), Лисичанск и Нижняя Дуванка (Сватовский район) с применением американской РСЗО M142 HIMARS, артиллерийских орудий калибром 155-мм и РСЗО БМ-21 "Град", выпустив 11 снарядов и 1 ракету", — говорится в сообщении.

По словам представителя НМ ЛНР, в Лисичанске погибли два гражданских лица и четверо получили ранения, а в населённом пункте Нижняя Дуванка повреждено два жилых строения.

Ранее сообщается, что армия РФ уничтожила базу расположения ВСУ в районе Очакова.