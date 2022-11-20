WP: элитные войска ВС РФ остановили наступление ВС Украины в районе Сватово

Подразделение 92-й механизированной бригады ВС Украины пыталось продвинуться к Сватово, но ВС России дали отпор. Сообщается, что противник наткнулся на стену сопротивления недалеко от деревни Ковшаровка на восточном берегу реки Оскол. Украинский боец по имени Андрей сообщил журналистам The Washington Post (WP) подробности.

"На сколько честным я могу быть? Это было очень тяжело", — признался он.

Солдат рассказал, что очевидна жёсткая борьба, так как среди недавно мобилизованных ВС РФ есть и группы спецназа. "Эти элитные солдаты не только имеют лучший опыт, но и поддерживаются разведывательными беспилотниками, которые нацелены на украинские войска, пытающиеся продвинуться", пишет WP.

Источник отмечает, что России удалось укрепить свою оборону и начать массированные удары по критической инфраструктуре Украины.

"Оказывается, у них теперь есть три линии обороны", — говорит Андрей.

Позиции российских войск на фронте во многих случаях более окопаны, это вынуждает ВСУ пытаться проникнуть через несколько линий обороны. Погодные условия не способствуют этому, грязь и дожди создают сложные условия.

"Украинцы борются с нехваткой боеприпасов и истощёнными солдатами. России также удалось вывести свои лучшие боевые подразделения из Херсона, что означает, что они, вероятно, будут достойными противниками в другом месте", — информирует WP.

Украинские силы на данный момент сталкиваются с препятствиями, которые угрожают замедлить продвижение, при этом каждая сторона готовится продолжить борьбу в следующем году — и ни одна из сторон не близка к тому, что она считает победой, полагает издание.