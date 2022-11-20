Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Киев отправляет на фронт старую советскую военную технику
AFP: Турция атаковала сирийский город Кобани
Гурулёв о выходе из Херсона без потерь: там на пять дней выключили сотовую связь
ISW: войска ВС РФ укрепляют позиции в ЛДНР и восточной части Запорожской области
Беглов покинул Петербург на неделю за уколами "Ботоксом"
Сыкульский: США склоняют Польшу к войне с Россией
Си Цзиньпин обозначил Байдену красную линию Китая
Генштаб ВСУ: русские штурмуют Артёмовск, Белогоровку и Спорное
Петербург оказался вновь не готов к приходу снегопадов

WP: элитные войска ВС РФ остановили наступление ВС Украины в районе Сватово

Силовые структуры

Подразделение 92-й механизированной бригады ВС Украины пыталось продвинуться к Сватово, но ВС России дали отпор. Сообщается, что противник наткнулся на стену сопротивления недалеко от деревни Ковшаровка на восточном берегу реки Оскол. Украинский боец по имени Андрей сообщил журналистам The Washington Post (WP) подробности.

WP: элитные войска ВС РФ остановили наступление ВС Украины в районе Сватово

"На сколько честным я могу быть? Это было очень тяжело", — признался он.

Солдат рассказал, что очевидна жёсткая борьба, так как среди недавно мобилизованных ВС РФ есть и группы спецназа. "Эти элитные солдаты не только имеют лучший опыт, но и поддерживаются разведывательными беспилотниками, которые нацелены на украинские войска, пытающиеся продвинуться", пишет WP.

Источник отмечает, что России удалось укрепить свою оборону и начать массированные удары по критической инфраструктуре Украины.

"Оказывается, у них теперь есть три линии обороны", — говорит Андрей.

Позиции российских войск на фронте во многих случаях более окопаны, это вынуждает ВСУ пытаться проникнуть через несколько линий обороны. Погодные условия не способствуют этому, грязь и дожди создают сложные условия.

"Украинцы борются с нехваткой боеприпасов и истощёнными солдатами. России также удалось вывести свои лучшие боевые подразделения из Херсона, что означает, что они, вероятно, будут достойными противниками в другом месте", — информирует WP.

Украинские силы на данный момент сталкиваются с препятствиями, которые угрожают замедлить продвижение, при этом каждая сторона готовится продолжить борьбу в следующем году — и ни одна из сторон не близка к тому, что она считает победой, полагает издание.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Инна Винникова, Куратор: Александр Артамонов
Популярное
Силовые структуры
Рогозин заявил, что система ВСУ "Крапива" усилила артиллерию Украины

Алексей Рогозин рассказал о системе управления артиллерийским боем "Крапива" ВСУ.

Рогозин заявил, что система ВСУ "Крапива" усилила артиллерию Украины
Военкор Сладков заявил, что по беспилотникам ВС РФ пошла жара
Силовые структуры
Военкор Сладков заявил, что по беспилотникам ВС РФ пошла жара
Мир. Новости мира
NYT: Запад не может реально оценить запасы ракет ВС РФ для ударов по Украине
Силовые структуры
Вице-премьер Украины Верещук: началась эвакуация Херсона
Любовь Степушова "Будем мочить их в сортире": по казни в Макеевке надо вспомнить слова Путина Любовь Степушова Ольга Лебедева "Импортная" ПВО на Украине — фиаско западного оружия Ольга Лебедева Соломон Соловьев Знак зодиака 19 ноября: знаменитые Скорпионы Соломон Соловьев
Силовые структуры
Войска ВСУ получили на вооружение системы MIM-23 Hawk для усиления ПВО Украины
Военные новости
"Импортная" ПВО на Украине — фиаско западного оружия
"Будем мочить их в сортире": по казни в Макеевке надо вспомнить слова Путина
Военные новости
"Будем мочить их в сортире": по казни в Макеевке надо вспомнить слова Путина
Последние материалы
Гурулёв о выходе из Херсона без потерь: там на пять дней выключили сотовую связь
ISW: войска ВС РФ укрепляют позиции в ЛДНР и восточной части Запорожской области
Беглов покинул Петербург на неделю за уколами "Ботоксом"
Сыкульский: США склоняют Польшу к войне с Россией
Си Цзиньпин обозначил Байдену красную линию Китая
Генштаб ВСУ: русские штурмуют Артёмовск, Белогоровку и Спорное
Петербург оказался вновь не готов к приходу снегопадов
Истории любви: Александр II и Долгорукая
Филипоненко: НМ ЛНР за сутки уничтожила 55 нацистов, танк и две артустановки
Подполковник НМ ДНР Баевский заявил о нехватке лопат и перчаток военным ВС РФ
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников