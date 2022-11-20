Украинский военный: решающая битва состоится скоро на Донецком направлении

Решающая битва российской и украинской армий состоится в ближайшее время на Донецком направлении. Такое мнение высказал военнослужащий 109-й бригады территориальной обороны, экс-депутат Верховной рады Егор Фирсов.

В своём видеообращении он попросил жителей Украины "запасаться силами", подчеркнув, что его прогноз — всего лишь личное предчувствие.

Военный также отметил, что комментировать обстановку в районе Артёмовска может официально только Генштаб вооружённых сил Украины (ВСУ).

Напомним, ранее некоторые украинские эксперты заявляли, что ВСУ могут планировать наступление на Бердянск, Мелитополь и границу с Крымом.