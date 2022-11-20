Решающая битва российской и украинской армий состоится в ближайшее время на Донецком направлении. Такое мнение высказал военнослужащий 109-й бригады территориальной обороны, экс-депутат Верховной рады Егор Фирсов.
В своём видеообращении он попросил жителей Украины "запасаться силами", подчеркнув, что его прогноз — всего лишь личное предчувствие.
Военный также отметил, что комментировать обстановку в районе Артёмовска может официально только Генштаб вооружённых сил Украины (ВСУ).
Напомним, ранее некоторые украинские эксперты заявляли, что ВСУ могут планировать наступление на Бердянск, Мелитополь и границу с Крымом.
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