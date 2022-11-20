Марков о переименовании Волгограда в Сталинград: Уже Путина демонизировали

Политолог Сергей Марков заявил, что над Кремлём витает дух Иосифа Сталина, поэтому Москва должна следовать примеру "отца народов".

Марков прокомментировал новость о том, что Волгоград на несколько дней переименовали в Сталинград.

"В этом году это особенно важно, потому что сейчас над Кремлём витает дух Сталина, который смог привести страну от поражения к победе", — написал политолог в своём микроблоге.

Политический деятель считает, что руководство России должно опираться на опыт Генералиссимуса Советского Союза.

"Сейчас Кремль должен сделать это тоже. Но боится. Боится бить также сильно, как бил Сталин. Хотя чего бояться то? Уже Путина демонизировали как Сталина", — выразил своё мнение Марков.

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