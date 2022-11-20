Сладков: Офис президента Украины специально мажет Залужного в крови

Журналист и военный корреспондент Александр Сладков задаётся вопросом, какое же будущее ждёт главкома ВСУ Валерия Залужного.

В своём аккаунте мессенджера военкор пишет, что, если судить по кровавым историям, организуемыми напоказ (постоянные обстрелы мирного населения Донецка и убийства российских военнопленных) — Офис президента Украины специально мажет Залужного в крови, чтобы свести на нет его возможные договоренности с Москвой.

"Заодно мешает Западу иметь Залужного в качестве возможного варианта замены Зеленского. Это мои предположения. По мне, лучше бы этот человек оказался на скамье подсудимых. Суд покажет, но по-моему, он на "вышку" заработал", — подытожил Сладков.

Ранее он отметил правильность слов Путина, который не зря говорил, что Кремлю проще будет договориться с военными Украины, чем с политиками.