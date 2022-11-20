Представитель ВВС Украины Игнат заявил, что ВС РФ начнут атаки ВСУ весной

Армия России может начать масштабные атаки против Вооружённых сил Украины с наступлением весны. Об этом заявил представитель Военно-воздушных сил (ВВС) Украины Юрий Игнат в беседе с американским изданием The Washington Post.

"Весной русские планируют атаковать нас всем, что только у них есть. Их новые ракеты будут бить по нам, пока полностью нас не уничтожат", — заявил Игнат.

Он считает, что российские войска не будет соблюдать какие-либо соглашения о вступлении в переговоры и воспользуется любой паузой для восстановления запасов боеприпасов и ракет, обучения мобилизованных войск, ремонта и замены повреждённой техники.

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