Советник главы ОП Зеленского требует у Запада 200 танков и ракеты ATACMS для ВСУ

Для того, чтобы ускорить окончание спецоперации на Украине, ВСУ необходимо больше техники. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк обозначил количество необходимого вооружения, которое поможет Незалежной одержать победу.

"Нам ещё нужно 150-200 танков, около 300 единиц бронетехники, 100 артиллерийских систем, 50-70 реактивных систем залпового огня, включая американские HIMARS, которые Украина уже имеет на вооружении, а также 10-15 противоракетных систем", — перечислил он в интервью AFP.

Кроме того, Подоляк требует от Запада и американские ракеты MGM-140 ATACMS, которые имеют дальность действия 300 км. Они помогут ВСУ ликвидировать военные склады ВС РФ, но атаковать цели внутри России украинская армия не будет, пообещал он.