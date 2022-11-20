Власти Украины пообещали расследовать кадры с убийством военных РФ

Вице-премьер Украины Ольга Стефанишина заверила, что будет проведено расследование из-за видео, где ВСУ убивают сдавшихся в плен россиян.

Власти Украины намерены изучить видео, на котором показано, как украинские военные расстреляли более десяти военнослужащих ВС РФ, пытавшихся сдаться в плен.

"Конечно, украинские власти будут расследовать это видео", — сказала Стефанишина на форуме по безопасности в Канаде.

Она отметила, что "очень маловероятно", что короткие отредактированные кадры служат доказательством заявлений Минобороны РФ.

Ранее представители ООН заявили, что занимаются изучением видео с убийством пленных ВС РФ.