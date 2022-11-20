Вице-премьер Украины Ольга Стефанишина заверила, что будет проведено расследование из-за видео, где ВСУ убивают сдавшихся в плен россиян.
Власти Украины намерены изучить видео, на котором показано, как украинские военные расстреляли более десяти военнослужащих ВС РФ, пытавшихся сдаться в плен.
"Конечно, украинские власти будут расследовать это видео", — сказала Стефанишина на форуме по безопасности в Канаде.
Она отметила, что "очень маловероятно", что короткие отредактированные кадры служат доказательством заявлений Минобороны РФ.
Ранее представители ООН заявили, что занимаются изучением видео с убийством пленных ВС РФ.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Военкор Сладков отметил, что военная промышленность РФ набирает обороты.