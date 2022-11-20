Советник руководителя офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк объяснил, почему Украина не заинтересована договариваться с Москвой.
Украинский политик заявил, что при текущей ситуации на фронте примирение с Россией равносильно капитуляции.
"Когда инициатива на поле боя принадлежит вам, немного странно получать предложения вроде: "Вы всё равно не сможете сделать всё военными средствами, вам нужно вести переговоры", — выразил своё мнение Подоляк.
Он уверен, что перевес сил сейчас на украинской стороне.
"Страна, которая возвращает свои территории, должна капитулировать перед страной, которая проигрывает", — объяснил своё видение ситуации Подоляк.
Он также заявил, что Россия не хочет переговоров. К такому выводу он пришёл, так как Москва не сделала Киеву "никакого прямого предложения".
Подоляк считает, что Владимир Путин по-прежнему уверен, что сможет "уничтожить Украину".
Ранее Михаил Подоляк попросил у Запада 200 танков и ракеты ATACMS для ВС Украины.
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