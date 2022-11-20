Подоляк: Почему Украина должна капитулировать перед проигрывающей страной

Советник руководителя офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк объяснил, почему Украина не заинтересована договариваться с Москвой.

Украинский политик заявил, что при текущей ситуации на фронте примирение с Россией равносильно капитуляции.

"Когда инициатива на поле боя принадлежит вам, немного странно получать предложения вроде: "Вы всё равно не сможете сделать всё военными средствами, вам нужно вести переговоры", — выразил своё мнение Подоляк.

Он уверен, что перевес сил сейчас на украинской стороне.

"Страна, которая возвращает свои территории, должна капитулировать перед страной, которая проигрывает", — объяснил своё видение ситуации Подоляк.

Он также заявил, что Россия не хочет переговоров. К такому выводу он пришёл, так как Москва не сделала Киеву "никакого прямого предложения".

Подоляк считает, что Владимир Путин по-прежнему уверен, что сможет "уничтожить Украину".

Ранее Михаил Подоляк попросил у Запада 200 танков и ракеты ATACMS для ВС Украины.