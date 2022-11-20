Войска ВС РФ ликвидировали французского наёмника Бессона в зоне СВО на Украине

Российские войска ликвидировали создателя "Украинского интернационального легиона" — наёмника из Франции Гастона Бессона. Об этом проинформировали военные корреспонденты "Русской Весны".

Данное формирование состоит из европейских бойцов и находится в подчинении военных полка "Азов"*.

Бессон принимал участие в боевых действиях на стороне хорватов в Югославии. Известно, что он отличался жестокостью и расстреливал подчинённых, не желающих убивать мирное население.

Ранее сообщалось, что танк Т-64БВ "Демон" ВСУ подорвался на мине на Херсонском направлении.

* признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 02.08.2022 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.