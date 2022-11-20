Российские войска ликвидировали создателя "Украинского интернационального легиона" — наёмника из Франции Гастона Бессона. Об этом проинформировали военные корреспонденты "Русской Весны".
Данное формирование состоит из европейских бойцов и находится в подчинении военных полка "Азов"*.
Бессон принимал участие в боевых действиях на стороне хорватов в Югославии. Известно, что он отличался жестокостью и расстреливал подчинённых, не желающих убивать мирное население.
Ранее сообщалось, что танк Т-64БВ "Демон" ВСУ подорвался на мине на Херсонском направлении.
* признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 02.08.2022 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.
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