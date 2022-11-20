Подоляк: Украина сможет выжить без света, воды и отопления

В Киеве попытались дать объяснение массированным ударам России по объектам критической инфраструктуры Украины. Свою версию выдвинул советник главы офиса президента Михаил Подоляк в соцсети.

По его мнению, разрушая инфраструктуру Незалежной, Россия демонстрирует осознание того факта, что ей "не овладеть Украиной".

"А потому они пытаются навредить из мести за своё бессилие", — написал Подоляк.

Он также выразил твёрдую уверенность, что выжить без света и отопления украинцы сумеют.

"Сможет ли выжить многомиллионная Украина, если её лишить энергетики, отопления, воды и попытаться заморозить? Сможет", — написал советник Зеленского.