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Подоляк: Украина сможет выжить без света, воды и отопления

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В Киеве попытались дать объяснение массированным ударам России по объектам критической инфраструктуры Украины. Свою версию выдвинул советник главы офиса президента Михаил Подоляк в соцсети.

По его мнению, разрушая инфраструктуру Незалежной, Россия демонстрирует осознание того факта, что ей "не овладеть Украиной".

"А потому они пытаются навредить из мести за своё бессилие", — написал Подоляк.

Он также выразил твёрдую уверенность, что выжить без света и отопления украинцы сумеют.

"Сможет ли выжить многомиллионная Украина, если её лишить энергетики, отопления, воды и попытаться заморозить? Сможет", — написал советник Зеленского.

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Автор: Максим Александров, Куратор: Александр Артамонов
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