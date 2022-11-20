В Киеве попытались дать объяснение массированным ударам России по объектам критической инфраструктуры Украины. Свою версию выдвинул советник главы офиса президента Михаил Подоляк в соцсети.
По его мнению, разрушая инфраструктуру Незалежной, Россия демонстрирует осознание того факта, что ей "не овладеть Украиной".
"А потому они пытаются навредить из мести за своё бессилие", — написал Подоляк.
Он также выразил твёрдую уверенность, что выжить без света и отопления украинцы сумеют.
"Сможет ли выжить многомиллионная Украина, если её лишить энергетики, отопления, воды и попытаться заморозить? Сможет", — написал советник Зеленского.
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