Котенок: украинские националисты положили в гроб живого человека

Украинские националисты решили снять видео с чёрным юмором. Роликом поделился военный журналист Юрий Котенок в своём Telegram-канале.

Боевики положили в гроб живого человека, обмотанного скотчем, и накрыли крышкой.

"Орк в оригинальной упаковке", — прокомментировал издевательство один из нацистов.

Военкор отметил, что неизвестно, кто именно на этих кадрах — пленный или мирный житель, на которого указали "ждуны".

Возможно, видео снято где-то в Херсонской области после прихода туда военных вооружённых сил Украины (ВСУ). Ранее кадры из Херсона с привязанными верёвками к столбам людьми облетели весь мир.