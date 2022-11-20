Украинские националисты решили снять видео с чёрным юмором. Роликом поделился военный журналист Юрий Котенок в своём Telegram-канале.
Боевики положили в гроб живого человека, обмотанного скотчем, и накрыли крышкой.
"Орк в оригинальной упаковке", — прокомментировал издевательство один из нацистов.
Военкор отметил, что неизвестно, кто именно на этих кадрах — пленный или мирный житель, на которого указали "ждуны".
Возможно, видео снято где-то в Херсонской области после прихода туда военных вооружённых сил Украины (ВСУ). Ранее кадры из Херсона с привязанными верёвками к столбам людьми облетели весь мир.
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Военкор Сладков отметил, что военная промышленность РФ набирает обороты.