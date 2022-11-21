Начальник ПВО: ЗРК "Стрела-10МН" защищают бойцов РФ от ударов ВСУ с воздуха

Зенитно-ракетные комплексы ближнего действия "Стрела-10МН" защищают бойцов РФ от ударов Вооружённых сил Украины (ВСУ) с воздуха. Об этом сообщил начальник противовоздушной обороны (ПВО) соединения ВДВ.

По его словам, российские военные применяют ЗРК "Стрела-10МН" для борьбы с украинскими беспилотниками в ходе спецоперации.

"Гвардейцы-зенитчики успешно выполняют боевые задачи, надёжно прикрывая дивизию от ударов с воздуха", — приводит слова начальника ПВО пресс-служба Минобороны России.

Он также добавил, что комплекс "Стрела-10МН" несложен в использовании. Как пояснил военнослужащий, ЗРК продемонстрировал высокую эффективность при уничтожении беспилотников, вертолётов и самолётов ВСУ.

Ранее бывший начальник зенитно-ракетных войск РФ, военный эксперт Сергей Хатылёв заявил, что российские ЗРК С-300 и С-400 в разы превосходят американские системы противовоздушной обороны Patriot.