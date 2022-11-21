МО Украины не поддержало предположения о паузе в военных действиях зимой

Многие эксперты убеждены, что после первых зимних морозов в ходе спецоперации на Украине наступит затишье. Однако в Киеве не согласны с мнением аналитиков.

"Те, кто сейчас говорит о возможной "паузе в боевых действиях" из-за морозов зимой, скорее всего, никогда не загорали в январе на Южном берегу Крыма", — заявили в социальной сети Минобороны.

В НАТО также считают, что зимой не будет активных наступательных действий со стороны украинской армии. Более того, по словам главы Пентагона Ллойда Остина, с приходом морозов ВСУ ожидают тяжёлые времена.