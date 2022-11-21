ВСУ под Артёмовском и Соледаром отказались от наступательных действий

Боевики ВСУ в районе Артёмовска и Соледара отказались от наступательных действий и ушли в глухую оборону.

Об этом сообщил подполковник НМ Луганской Народной Республики Андрей Марочко.

По его словам, националисты предпринимают такие шаги из-за огромных ежедневных потерь, а также исходя из оперативной обстановки.

"Сейчас они сосредоточилось на сдерживании ранее занимаемых позиций", — отметил ополченец.

За прошедшие сутки в ходе наступления подразделений НМ ЛНР, враг понёс большие потери в живой силе и технике. Уничтожено 30 человек личного состава, два бронетранспортёра, четыре беспилотника и 11 единиц специальной автотехники.