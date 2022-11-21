Боевики ВСУ в районе Артёмовска и Соледара отказались от наступательных действий и ушли в глухую оборону.
Об этом сообщил подполковник НМ Луганской Народной Республики Андрей Марочко.
По его словам, националисты предпринимают такие шаги из-за огромных ежедневных потерь, а также исходя из оперативной обстановки.
"Сейчас они сосредоточилось на сдерживании ранее занимаемых позиций", — отметил ополченец.
За прошедшие сутки в ходе наступления подразделений НМ ЛНР, враг понёс большие потери в живой силе и технике. Уничтожено 30 человек личного состава, два бронетранспортёра, четыре беспилотника и 11 единиц специальной автотехники.
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