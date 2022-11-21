На Сватовском направлении в рядах ВСУ растёт недовольство среди офицеров

На Сватовско — Кременском направлении в рядах вооружённых формирований Украины растёт недовольство среди офицерского состава.

Об этом сообщил офицер НМ Луганской Народной Республики Андрей Марочко.

Офицеры ВСУ, отвечающие за наступление на Сватово и Кременную, в своих ежедневных рапортах своему командованию в пункте "проблемные вопросы" начали указывать много доводов, которые не позволяют им выполнять боевую задачу.

Однако вместо рассмотрения вопросов по существу, в отношении офицеров ВСУ стали проводить служебные расследования с дисциплинарным взысканием. В свою очередь, это вызвало негативную реакцию в отношении старшего офицерского состава, курируемого объединённым штабом натовских генералов.