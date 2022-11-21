Боец 103-го полка с позывным "Студент" ВС РФ заявил о проблемах мобилизованных

В зоне боевых действий мобилизованные солдаты сталкиваются с проблемами. О них рассказал военный советник по вооружению и безопасности 103-го полка, боец с позывным "Студент" в беседе с РИА Новости.

Российские солдаты недовольны формой и обувью, выдаваемых на полигонах.

"Уже здесь ищем спонсоров — более качественные вещи неравнодушные люди присылают постоянно", — уточнил он.

"Студент" отметил, что мобилизованных уже через неделю обучения отправляют на передовую. При этом они ещё не умеют хорошо обращаться с оружием. Боец отметил, что часто к танкистам попадают пехотинцы, которые даже не понимают, как и что делать, а им уже нужно выполнять боевые задачи.

"Выискиваем время и средства, чтобы всё объяснили. Но, конечно, было бы эффективнее, если бы на полигонах готовили не просто солдат, а специалистов. Например, для применения противотанковой управляемой ракеты (ПТУР)", — признаётся военный советник.

"Студент" сообщил, что фронт нуждается в артиллеристах, танкистах, разведчиках, сапёрах, медиках, ремонтниках.