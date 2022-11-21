Точными ударами российских военных выведены из строя две РСЗО "Ураган", при помощи которых ВСУ вели обстрел Белгородской области. Об этом проинформировали в Минобороны РФ.
Уничтоженные "Ураганы" находились в Харьковской области.
"В ходе контрбатарейной борьбы в районе населенного пункта Пыльная Харьковской области поражены на огневых позициях две установки реактивной системы залпового огня "Ураган" ВСУ, из которых велись обстрелы территории Белгородской области", — сообщили в Минобороны.
По распоряжению президента РФ Владимира Путина на территории Белгородской области с 20 октября введён режим среднего уровня реагирования.
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