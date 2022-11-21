ВС РФ ликвидировали две РСЗО ВСУ, из которых вёлся обстрел Белгородской области

Точными ударами российских военных выведены из строя две РСЗО "Ураган", при помощи которых ВСУ вели обстрел Белгородской области. Об этом проинформировали в Минобороны РФ.

Уничтоженные "Ураганы" находились в Харьковской области.

"В ходе контрбатарейной борьбы в районе населенного пункта Пыльная Харьковской области поражены на огневых позициях две установки реактивной системы залпового огня "Ураган" ВСУ, из которых велись обстрелы территории Белгородской области", — сообщили в Минобороны.

По распоряжению президента РФ Владимира Путина на территории Белгородской области с 20 октября введён режим среднего уровня реагирования.