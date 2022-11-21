Анпилогов: ВСУ прячут комплексы ПВО среди мирного населения

На первом этапе СВО российская армия практически не била по системам противовоздушной обороны.

И это была наша ошибка, уверен президент фонда "Основание", военный эксперт Алексей Анпилогов.

Комплексы ПВО можно было в первые сутки накрыть прямо на местах базирования, ликвидировать массивным ударом крылатых ракет, отметил обозреватель.

По его словам, теперь Киев рассредоточил оставшиеся комплексы и даже разместил их в жилых массивах.

"Например, когда была показательная атака на "Южмаш" в Днепропетровске, пуски их ПВО, которые я видел на видео, осуществлялись из плотной жилой застройки. Их уничтожение — это серьёзный сопутствующий ущерб", — в интервью изданию "Украина.ру" подчеркнул эксперт.

Надо понимать, что мосты тоже прикрывают средства ПВО, которые находятся среди жилых домов. Живой щит боевики используют и для прикрытия моста, и для прикрытия прикрывающих его комплексов ПВО, подытожил Анпилогов.