Ветеран "Альфы" Гончаров допустил теракт на газопроводе под Санкт-Петербургом

Преступления против России лишь множатся. К подрыву Крымского моста, "Северных потоков", убийству Александры Дугиной, вероятно, можно добавить и происшествие, которое произошло пару дней назад на газопроводе под Санкт-Петербургом. Такого мнения придерживается президент Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров. Диверсией инцидент назван не был, но есть факты, которые могут на это указывать, отметил он.

"Когда появилась первая информация о взрыве на газопроводе между Всеволожском и Санкт-Петербургом, у меня возникла мысль о диверсии. Просто я немного в курсе ситуации, и могу сказать, что обычный взрыв газопровода не происходит с такой силой, который был зафиксирован на тех кадрах, которые мы видели. По всей видимости, это был диверсионный акт. По крайней мере, я бы такую версию не исключал", — сообщил Гончаров в интервью "МК".

Ветеран "Альфы" полагает, что Украина, поняв, что на поле боя громких успехов у ВСУ не будет, перешла ко второй стадии СВО — "диверсионно-террористической деятельности, а также к убийству наших руководителей, которые представляют наши интересы на освобожденных территориях".

Чаще всего акты терроризма совершаются за деньги, рассказывает он. Чтобы остановить подобные ЧП, в России необходимо создать спецподразделения, деятельность которых будет направлена на охрану российских граждан и территорий, считает Гончаров.