Ходарёнок: США с помощью ракет AGM-88 пытаются нащупать брешь в обороне ВС РФ

В районе Белгорода и других приграничных территорий России атаки ВСУ не заканчиваются. Полковник Михаил Ходарёнок считает, что ударами ракет AGM-88 по данным регионам Соединённые Штаты Америки пытаются нащупать брешь в обороне ВС РФ руками Украины.

"Для чего ВСУ применяют эти ракеты? Всё просто. Первая и самая важная задача — вскрыть позиции ПВО. Как только они будут вскрыты, по ним можно наносить удар. Вторая задача, выполняемая ВСУ параллельно — демонстрация способностей американского оружия", — сообщает Ходарёнок.

Американцы на данный момент тестируют возможности своих ракет, а по итогам спецоперации на Украине сделают выводы — оставлять их или нет, заключил он.