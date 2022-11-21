Военкор Пегов пожаловался депутатам Госдумы РФ на отсутствие песен для фронта

Военный корреспондент Семён Пегов во время выступления в Госдуме на конференции, посвященной консолидации деятелей культуры в целях победы, сообщил, что военнослужащим ВС РФ на фронте не хватает музыки и песен для фронта.

"Людям нечего слушать. Просто вот включаешь украинское радио — там много песен духоподъёмных, одна за одной идут. У нас этого ничего нет", — цитирует "МК" слова автора Telegram-канала WarGonzo.

Он отметил, что российские солдаты вынуждены воевать "с болью в душе".

Ранее боец ВС РФ с позывным "Студент", военный советник по вооружению и безопасности 103-го полка заявил о проблемах мобилизованных солдат в спецоперации.

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