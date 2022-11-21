ВС Украины готовят крупное наступление в районе Орехова и Гуляйполя в Запорожье. По данным радиоперехвата, промежуточной целью Киева может стать выход к позициям ВС России между Бильмаком и Токмаком, а конечной — Мелитополь, сообщает "Военная хроника".
Однако украинская армия несёт большие потери во время подготовки к наступлению. Кроме того, в этом районе высока активность российской армии и погодные условия препятствуют ВСУ, дороги размыты дождями.
"Вся иностранная техника, включая французские БТР VAB, британские Husky TSV, турецкие Kirpi, а также итальянские БТР TEKNE MLS, была поставлена ВСУ без комплектов грязевых колёс. На летней резине зарубежные бронетранспортёры зачастую не могут проехать по бездорожью, застревают и переворачиваются при съезде с асфальтированной дороги", — пишет источник.
Также сообщается, что в районе Орехова и Гуляйполя отмечается острый дефицит самоходной артиллерии у ВСУ. В запорожье нет возможности перебросить польские САУ Krab с Донецкого направления, тяжёлой техники для транспортировки гаубиц М777 тоже нет. Всё это в совокупности даёт российской армии возможность бить "Ланцетами" по технике ВС Украины, которая хранится в одном месте.
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