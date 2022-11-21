Игнат назвал нехватку систем ПВО NASAMS проблемой ВС Украины

Представитель командования ВВС Украины Юрий Игнат сообщал о поставках комплексов ПВО NASAMS и Iris-T в зону СВО. Теперь он заявляет, что ВСУ нуждается в их большем количестве.

"Имеем две системы NASAMS, которые, как и IRIS-T, уже проявили себя в противовоздушном бою, — это современные комплексы с хорошей системой обнаружения целей, а также ракетами, которые фактически полностью уничтожают крылатые ракеты врага. Проблема в том, что имеем мало этих систем", — отметил Игнат на брифинге.

Однако, как Игнат отмечал ранее, ПВО Украины не справляются с ударами ВС РФ, так как российские ракеты "запутывают" и американские, и немецкие системы противовоздушной обороны.