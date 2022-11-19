Российские ВКС в течение трёх дней наносили массированные высокоточные удары по системе военного управления Украины и объектам энергетики. Как отчитались в Минобороны, "все ракеты попали точно в назначенные цели, все объекты поражены".
Со своей стороны украинский премьер Денис Шмыгаль заявил, что после ракетных ударов "почти половина энергетической системы Украины выведена из строя".
Наносимые ВС РФ ракетные удары по военным и энергетическим объектам Украины наглядно показали:
Более того, по оценкам военных, процент перехваченных ракет постоянно снижается.
Начавшаяся 15 ноября новая "волна" высокоточных ударов вывела из строя ряд энергетических и военных объектов. Где и каких — показано на интерактивной карте.
"Уничтожение объектов в тылу ВСУ — одна из основных целей сегодняшнего этапа СВО, которая значительно ослабит позиции украинской армии, а на некоторых участках полностью её нейтрализует", — подчёркивают в Минобороны.
Почему комплексы ПВО Украины не способны справиться с российскими ракетными ударами, рассказал представитель командования ВВС Украины Юрий Игнат.
По его словам, российские ракеты "используют маршруты, которые запутывают противовоздушную оборону Украины, включая комплексы NASAMS и IRIS-T SLM от американцев и немцев".
Но, отметил представитель украинского командования, дело не в том, что "ПВО плохая", а в том, что союзники — жлобы мало комплексов и боеприпасов к ним поставляют.
"Сейчас наша ПВО — это буквально парень со Стингером. Система нуждается в модернизации", — признала исполнительный директор Центра противодействия коррупции на Украине Дарья Каленюк.
О неспособности ВСУ противостоять российским ракетам и камикадзе сообщил и руководитель центра подготовки провотивоздушных войск Украины Денис Смажный:
"Последние недели показывают, что ещё советская система ПВО не справляется с угрозами.
Офицеры-зенитчики жалуются, что у них заканчиваются ракеты, а расчетов ЗРК не хватает, чтобы прикрыть всю страну.
Киевское командование пытается перебрасывать системы ПВО на опасные направления, но "русские тоже не глупые".
Вашингтон и Берлин пообещали в ближайшее время поставить Украине всего 6 новых ЗРК — 2 NASAMS и 4 IRIS-T. Но пока и этого нет".
Системы ПВО Hawk скоро станут на боевое дежурство воздушных сил Украины, "похвастался" спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
"Уже работают на фронте NASAMS и Iris-T. Ожидаем, что заработает и система Hawk, которая сейчас уже готовится для того, чтобы стать в боевое дежурство, усилив существующую систему ПВО", — заявил он.
Напомню, 4 системы HAWK в середине октября Украине поставила Испания, пообещав "дослать" ещё две в ноябре. А ракеты для этих комплексов на общую сумму в $400 млн должны "приехать" из США.
Но когда это ещё будет — никто не знает.
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