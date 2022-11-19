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Автор Ольга Лебедева

"Импортная" ПВО на Украине — фиаско западного оружия

Силовые структуры » Министерство обороны

Российские ВКС в течение трёх дней наносили массированные высокоточные удары по системе военного управления Украины и объектам энергетики. Как отчитались в Минобороны, "все ракеты попали точно в назначенные цели, все объекты поражены".

"Импортная" ПВО на Украине — фиаско западного оружия

Со своей стороны украинский премьер Денис Шмыгаль заявил, что после ракетных ударов "почти половина энергетической системы Украины выведена из строя".

ПВО у Украины мощное, но — увы — неэффективное

Наносимые ВС РФ ракетные удары по военным и энергетическим объектам Украины наглядно показали:

  • все хвалёные системы ПВО, поставляемые союзниками Киеву, не в состоянии защитить территорию страны.

Более того, по оценкам военных, процент перехваченных ракет постоянно снижается.

Начавшаяся 15 ноября новая "волна" высокоточных ударов вывела из строя ряд энергетических и военных объектов. Где и каких — показано на интерактивной карте.

"Уничтожение объектов в тылу ВСУ — одна из основных целей сегодняшнего этапа СВО, которая значительно ослабит позиции украинской армии, а на некоторых участках полностью её нейтрализует", — подчёркивают в Минобороны.

"Как так-то?" — версия украинских военных

Почему комплексы ПВО Украины не способны справиться с российскими ракетными ударами, рассказал представитель командования ВВС Украины Юрий Игнат.

По его словам, российские ракеты "используют маршруты, которые запутывают противовоздушную оборону Украины, включая комплексы NASAMS и IRIS-T SLM от американцев и немцев".

Но, отметил представитель украинского командования, дело не в том, что "ПВО плохая", а в том, что союзники — жлобы мало комплексов и боеприпасов к ним поставляют.

"Сейчас наша ПВО — это буквально парень со Стингером. Система нуждается в модернизации", — признала исполнительный директор Центра противодействия коррупции на Украине Дарья Каленюк.

О неспособности ВСУ противостоять российским ракетам и камикадзе сообщил и руководитель центра подготовки провотивоздушных войск Украины Денис Смажный:

"Последние недели показывают, что ещё советская система ПВО не справляется с угрозами.

Офицеры-зенитчики жалуются, что у них заканчиваются ракеты, а расчетов ЗРК не хватает, чтобы прикрыть всю страну.

Киевское командование пытается перебрасывать системы ПВО на опасные направления, но "русские тоже не глупые".

Вашингтон и Берлин пообещали в ближайшее время поставить Украине всего 6 новых ЗРК — 2 NASAMS и 4 IRIS-T. Но пока и этого нет".

Новые поставки где-то подзастряли

Системы ПВО Hawk скоро станут на боевое дежурство воздушных сил Украины, "похвастался" спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

"Уже работают на фронте NASAMS и Iris-T. Ожидаем, что заработает и система Hawk, которая сейчас уже готовится для того, чтобы стать в боевое дежурство, усилив существующую систему ПВО", — заявил он.

Напомню, 4 системы HAWK в середине октября Украине поставила Испания, пообещав "дослать" ещё две в ноябре. А ракеты для этих комплексов на общую сумму в $400 млн должны "приехать" из США.

Но когда это ещё будет — никто не знает.

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Куратор: Александр Артамонов
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