Запад будет уничтожать РФ не только военным путем, но и экономическим и политическим.
Об этом сообщил телеведущий Савик Шустер.
"Военным путем Россию не победить. Даже если Украина освободит все свои территории и восстановит границу 1991 года, они будут обстреливать и совершать налёты, убивать людей и разрушать инфраструктуру. Победа, это когда ты можешь строить страну в убеждённости, что у тебя мир", — сказал он в интервью жене украинского пропагандиста Дмитрия Гордона*.
Он отметил, что надо подключать и экономическую составляющую. Потом есть социально-политическая, когда люди недовольны, а в Кремле идут интриги. Шустер признался, что лично бы он действовал намного жёстче.
"Я бы выгнал их на фиг. Потому что я не понимаю, как мы будем находить общий язык. Здесь нет даже пятачка совместного понимания, вообще не с кем разговаривать. Это язва на нашем общем теле, давайте её удалим. Ну что мы будем ждать, что она будет разрастаться и разрастаться", — подытожил телеведущий.
* Росфинмониторинг 06.04.2022 г. внёс украинского журналиста в российский реестр террористов и экстремистов.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
В Херсонской области уничтожен полковник ВСУ Мыкола Красивов.