Савик Шустер назвал Россию "язвой на нашем общем теле" и призвал вырезать

Запад будет уничтожать РФ не только военным путем, но и экономическим и политическим.

Об этом сообщил телеведущий Савик Шустер.

"Военным путем Россию не победить. Даже если Украина освободит все свои территории и восстановит границу 1991 года, они будут обстреливать и совершать налёты, убивать людей и разрушать инфраструктуру. Победа, это когда ты можешь строить страну в убеждённости, что у тебя мир", — сказал он в интервью жене украинского пропагандиста Дмитрия Гордона*.

Он отметил, что надо подключать и экономическую составляющую. Потом есть социально-политическая, когда люди недовольны, а в Кремле идут интриги. Шустер признался, что лично бы он действовал намного жёстче.

"Я бы выгнал их на фиг. Потому что я не понимаю, как мы будем находить общий язык. Здесь нет даже пятачка совместного понимания, вообще не с кем разговаривать. Это язва на нашем общем теле, давайте её удалим. Ну что мы будем ждать, что она будет разрастаться и разрастаться", — подытожил телеведущий.

* Росфинмониторинг 06.04.2022 г. внёс украинского журналиста в российский реестр террористов и экстремистов.