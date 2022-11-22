Осташко: британские ракеты Brimstone-2 ВСУ придётся запускать резинкой от трусов

Лондон передал Украине высокоточные ракеты Brimstone-2, но у Киева нет самолётов для их применения, заявил телеведущий Руслан Осташко.

Самонаводящиеся ракеты класса "воздух-земля" нового поколения имеют удвоенную дальность полета, а стоимость каждого боеприпаса составляет 150 тысяч американских долларов. По информации британских СМИ, партия ракет уже получена армией Украины.

"Учитывая количество живых украинских "литаков", запускаться эти ракеты могут с резинки от трусов Зеленского", — предположил журналист.

Он напомнил, что с ремонтом самолётов у киевского режима тоже большие проблемы, так как запорожский завод "Мотор Сич" был выведен из строя высокоточным оружием ВКС РФ несколько дней назад.

Накануне власти Запорожья сообщили, что украинские боевики пытались атаковать Мелитополь с помощью роя дронов-камикадзе.