Ходаковский о праве добровольцев на "юрьев день": Оставаться на СВО не хотят

Командир батальона "Восток" Александр Ходаковский рассказал о добровольцах из России, которые оставляют за собой право покинуть СВО, если "станет невмоготу".

Ходаковский рассказал, что с 2014 года ополченцев превращали в "боевые структуры". Новая волна добровольцев из РФ заставила его вспомнить события восьмилетней давности.

Одно отличие бросилось в глаза: мы тогда не сохраняли за собой право выйти из ситуации в любой удобный для нас момент, а многие из современных добровольцев без этого "юрьева дня" оставаться на в….* не хотят", — написал бывший командир донецкой "Альфы" в своём микроблоге.

Он отметил, как важно понимание, что бежать некуда.

"А когда есть, куда отступить, сложно воспринимать в...* своим личным делом. То, как многие парни, познав изнанку войны, начали крепко бороться за своё право "добровольца" покинуть её в любой момент, как только станет невмоготу", — объяснил военачальник.

Ходаковский объяснил, что у ополченцев образца 2014 года такого права не было.

Ранее Александр Ходаковский поразмышлял, принесёт ли РФ удовлетворение победа над Украиной.

* По требованию Роскомнадзора средства массовой информации не должны употреблять отдельные слова при обозначении специальной военной операции России на Украине.