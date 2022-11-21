Командир батальона "Восток" Александр Ходаковский поразмышлял, принесёт ли России удовлетворение победа над Украиной.
Хадаковский считает, что наше сознание строится по логике времён кулачных боёв.
Он отметил, что победа в представлении многих строится по принципу "когда вломил сопернику сильнее, чем он тебе".
"А если мы на поле брани не потаскаем врага за чуб и не принудим его силой просить о пощаде, а возьмём его измором, — это отложится в нашем русском сознании, как победа? Получим ли мы удовлетворение? Мне кажется, над этим стоит подумать", — высказал своё мнение бывший командир донецкой "Альфы".
Ранее Александр Ходаковский привёл слова режиссёра Григория Чухрая: "Когда нам утешительно врали, мы отступали".
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