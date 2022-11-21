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Ходаковский о победе над Украиной: Потаскаем за чуб и возьмём измором?

Силовые структуры

Командир батальона "Восток" Александр Ходаковский поразмышлял, принесёт ли России удовлетворение победа над Украиной.

Хадаковский считает, что наше сознание строится по логике времён кулачных боёв.

Он отметил, что победа в представлении многих строится по принципу "когда вломил сопернику сильнее, чем он тебе".

"А если мы на поле брани не потаскаем врага за чуб и не принудим его силой просить о пощаде, а возьмём его измором, — это отложится в нашем русском сознании, как победа? Получим ли мы удовлетворение? Мне кажется, над этим стоит подумать", — высказал своё мнение бывший командир донецкой "Альфы".

Ранее Александр Ходаковский привёл слова режиссёра Григория Чухрая: "Когда нам утешительно врали, мы отступали".

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Александр Артамонов
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