Филипоненко: ВСУ потеряли в ЛНР до 70 боевиков, три танка и пять БТР

Официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко сообщил, что бойцы НМ ЛНР за минувшие сутки ликвидировали порядка 70 украинских боевиков, три танка, пять БТР, одну артустановку и 15 единиц автомобильной спецтехники.

Кроме того, в силовом ведомстве рассказали, что украинские националисты обстреляли город Алчевск в ЛНР. По нему было выпущено две ракеты из реактивной системы залпового огня M142 HIMARS.

"В результате обстрела погибло два мирных жителя и один получил ранения, разрушено 2 и повреждено 5 жилых домов", — говорится в сообщении официального представителя НМ ЛНР.

Ранее подполковник армии ЛНР Андрей Марочко заявил, что в населённом пункте Краматорск в районе железнодорожной станции выявлен состав с бронетехникой вооружённых сил Украины, скрытой под маскировочной сетью.