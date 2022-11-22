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Филипоненко: ВСУ потеряли в ЛНР до 70 боевиков, три танка и пять БТР

Силовые структуры

Официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко сообщил, что бойцы НМ ЛНР за минувшие сутки ликвидировали порядка 70 украинских боевиков, три танка, пять БТР, одну артустановку и 15 единиц автомобильной спецтехники.

Филипоненко: ВСУ потеряли в ЛНР до 70 боевиков, три танка и пять БТР

Кроме того, в силовом ведомстве рассказали, что украинские националисты обстреляли город Алчевск в ЛНР. По нему было выпущено две ракеты из реактивной системы залпового огня M142 HIMARS.

"В результате обстрела погибло два мирных жителя и один получил ранения, разрушено 2 и повреждено 5 жилых домов", — говорится в сообщении официального представителя НМ ЛНР.

Ранее подполковник армии ЛНР Андрей Марочко заявил, что в населённом пункте Краматорск в районе железнодорожной станции выявлен состав с бронетехникой вооружённых сил Украины, скрытой под маскировочной сетью.

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Автор: Елена Ивченко, Куратор: Александр Артамонов
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