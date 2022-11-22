Официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко сообщил, что бойцы НМ ЛНР за минувшие сутки ликвидировали порядка 70 украинских боевиков, три танка, пять БТР, одну артустановку и 15 единиц автомобильной спецтехники.
Кроме того, в силовом ведомстве рассказали, что украинские националисты обстреляли город Алчевск в ЛНР. По нему было выпущено две ракеты из реактивной системы залпового огня M142 HIMARS.
"В результате обстрела погибло два мирных жителя и один получил ранения, разрушено 2 и повреждено 5 жилых домов", — говорится в сообщении официального представителя НМ ЛНР.
Ранее подполковник армии ЛНР Андрей Марочко заявил, что в населённом пункте Краматорск в районе железнодорожной станции выявлен состав с бронетехникой вооружённых сил Украины, скрытой под маскировочной сетью.
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