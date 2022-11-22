ISW: интенсивность боевых действий в зоне СВО уменьшилась из-за погоды

Аналитики ISW (Институт изучения войны) считают, что темпы военных действий в зоне спецоперации стали менее интенсивными из-за погодных условий, в частности, из-за дождей и слякоти.

В то же время они отметили, что Вооружённые силы России довольно успешно отражают попытки наступления украинских боевиков по всем направлениям фронта.

Ранее сообщалось, что ВС РФ медленно, но устойчиво продвигаются по всей линии фронта в ДНР. Главной целью наших войск является Артёмовск, значительная часть города уже находится под контролем союзных сил.