Внештатный советник временно исполняющего обязанности губернатора Херсонской области Александр Малькевич сообщил, что украинские боевики расположили свои подразделения среди жилых домостроений Херсона.

"Скрывают свои расчёты, прежде всего артиллерийские расчёты, в жилой застройке, во дворах домов, рядом с многоквартирными жилыми домами", — приводит его слова информационное агентство ТАСС.