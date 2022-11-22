Внештатный советник временно исполняющего обязанности губернатора Херсонской области Александр Малькевич сообщил, что украинские боевики расположили свои подразделения среди жилых домостроений Херсона.
"Скрывают свои расчёты, прежде всего артиллерийские расчёты, в жилой застройке, во дворах домов, рядом с многоквартирными жилыми домами", — приводит его слова информационное агентство ТАСС.
Ранее депутат Госдумы Михаил Шеремет заявил, что присутствие Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Херсоне — временное явление.
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