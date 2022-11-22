Очередной наёмник Трент Дэвис, участвовавший в боевых действиях на стороне ВСУ, уничтожен российской армией, пишет Army Times.
Будучи специалистом по операциям с химическим оружием и ветераном армии США, уроженец Канзаса прибыл на Украину и действовал в составе "Грузинского легиона", однако из-за недостатка боевого опыта спустя два месяца был отправлен домой.
В октябре наёмник решил вернуться к боевым действиям и, вновь прибыв на Украину, вступил в "Интернациональный легион". В первом же бою на Херсонском направлении Дэвис получил тяжёлые ранения, от которых скончался по пути в военный госпиталь.
Ранее стало известно, что в ходе СВО ликвидирован полковник ВВС Украины Сергей Хомик.
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