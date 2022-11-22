Кровавая расправа боевиков украинской армии над пленными солдатами ВС России в Макеевке поразила весь мир. В Кремле пообещали найти виновных, а в Америке некоторые эксперты считают действия ВСУ правомерными. Стало известно, что расстреляли русских бойцов военные из 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВС Украины.
Солдат, ранее служивший в ней, но перешедший на сторону РФ, рассказал, что базируется ОДШБ в городе Львов и находится под контролем НАТО. С его слов, бригада способна на всё, бойцов учили ненавидеть ещё до начала спецоперации всё, что связано с Россией.
"Под опеку взяли американские войска: и обучением полностью ВСУ, и политическим промыванием мозгов самих военнослужащих 80-й бригады занимались морпехи-американцы", — рассказал боец в сюжете военного корреспондента Мурада Гадзиева для RT.
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