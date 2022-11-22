Минобороны РФ: ВСУ потеряли на Донецком направлении более 120 военных

Официальные представители Минобороны РФ заявили, что во время наступления на Донецком направлении за 24 часа Вооружённые силы Российской Федерации ликвидировали свыше 120 солдат ВСУ.

"Уничтожено два танка, шесть боевых бронированных машин, пять автомобилей противника", — подчеркнули в военном ведомстве.

Вместе с этим в министерстве сообщили, что на Южно-Донецком направлении армия РФ поразила механизированную роту в районе села Водяное. Также солдаты нашей страны ликвидировали три группы украинских диверсантов у Павловки. Всего ВСУ потеряли более 50 человек убитыми и ранеными.

Ранее в Army Times рассказали о гибели американского наёмника Трента Дэвиса на Херсонском направлении.