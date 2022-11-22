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Марков о словах Пескова о цели СВО: В случае успеха Зеленский остаётся у власти?

Силовые структуры

Политолог Сергей Марков прокомментировал слова пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова о том, что РФ не стремится сменить режим на Украине.

Марков заявил, что российское общественное мнение шокировано словами пресс-секретаря президента РФ.

"То есть Москва ведёт почти год боевые действия, тысячи погибших, но в случае успеха России, Зеленский и вся его команда остаются у власти? И разве можно выиграть бой, если всё время говорить, что мы не очень то и дерёмся?" — написал политолог в своём микроблоге.

Политический деятель уверен, у Кремля не никакой мягкой позиции. Он отметил, что российские власти лишь подчёркивают, что речь идёт об освобождении Украины, а не о порабощении её.

Ранее Сергей Марков объяснил причины затишья на фронтах тайными договорённостями.

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Александр Артамонов
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