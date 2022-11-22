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Федутинов: на Украину отправят норвежские микро-дроны для ближних боёв ВСУ

Силовые структуры

Норвегия планирует передать для нужд ВСУ несколько сотен микро-дронов "Чёрный шершень" (Black Hornet). Стоимость их оценивается в 90 млн норвежских крон (более 8 млн долларов США), пишет издание Government. В эксплуатации беспилотники просты и подходят для ведения боёв в городах. "Чёрный шершень" весит 1,3 кг и летает дрон со скоростью 5 метров в секунду при ветре до 8 метров в секунду.

Федутинов: на Украину отправят норвежские микро-дроны для ближних боёв ВСУ

Специалист в области беспилотных систем Денис Федутинов рассказал, чем микро-беспилотник может помочь ВСУ и стоит ли возлагать на него надежды.

"Он предназначен для улучшения ситуационной осведомлённости в условиях ближнего боя. Фактически это летающая камера, позволяющая заглянуть за угол ближайшего дома. Инструмент довольно полезный. В силу малых массогабаритных параметров дрон практически не заметен", — сообщил он в беседе с "МК".

Однако переоценивать дрон не стоит, так как ранее Киев уже получал подобные малоразмерные БПЛА от США, и какого-либо влияния на преимущество украинской стороны в спецоперации они не оказали.

Но для Норвегии данная поставка может означать её желание протестировать Black Hornet, заключил Федутинов.

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Автор: Инна Винникова, Куратор: Александр Артамонов
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