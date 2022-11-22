Минобороны: ВС РФ уничтожили батарею гаубиц М777 в Харьковской области

В Министерстве обороны России проинформировали, что армия РФ в районе посёлка Колесниковка Харьковской области ликвидировала батарея американских артиллерийских систем М777.

Также в ведомстве добавили, что в населённом пункте Миньковка Донецкой Народной Республики уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-3.

Кроме того, в Луганской Народной Республике в районе населённого пункта Невское подавлены два миномётных взвода.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что ВСУ потеряли на Донецком направлении более 120 военных.