В Министерстве обороны России проинформировали, что армия РФ в районе посёлка Колесниковка Харьковской области ликвидировала батарея американских артиллерийских систем М777.
Также в ведомстве добавили, что в населённом пункте Миньковка Донецкой Народной Республики уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-3.
Кроме того, в Луганской Народной Республике в районе населённого пункта Невское подавлены два миномётных взвода.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что ВСУ потеряли на Донецком направлении более 120 военных.
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