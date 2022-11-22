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На Украине ликвидирован полковник ВСУ Владимир Сухолиткий

Силовые структуры

На Украине ликвидирован полковник Вооружённых сил Украины (ВСУ) Владимир Сухолиткий.

Об этом сообщает издание RT.

Смерть офицера высшего звена уже подтвердили в руководстве Львовской области.

В социальных сетях пишут, что Сухолиткий руководил финансовой службой 125-й бригады. По предварительным данным, полковник мог погибнуть во время прилёта по штабу.

Сообщается, что украинский офицер в 2005 году также находился в составе украинской миссии в Ираке.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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