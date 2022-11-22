На Украине ликвидирован полковник Вооружённых сил Украины (ВСУ) Владимир Сухолиткий.
Об этом сообщает издание RT.
Смерть офицера высшего звена уже подтвердили в руководстве Львовской области.
В социальных сетях пишут, что Сухолиткий руководил финансовой службой 125-й бригады. По предварительным данным, полковник мог погибнуть во время прилёта по штабу.
Сообщается, что украинский офицер в 2005 году также находился в составе украинской миссии в Ираке.
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