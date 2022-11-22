Генерал Решетников: ВСУ могут попытаться прорваться в Белгородскую область

Вооружённые силы Украины (ВСУ) могут предпринять попытку вторжения в Белгородскую область и захватить один из районных центров. Такое мнение высказал генерал-лейтенант Службы внешней разведки (СВР) в отставке Леонид Решетников.

Подразделения ВСУ "одели, обули и вооружили", и они сейчас находятся в стадии "духовного подъёма", заявил он в эфире шоу "60 минут" на канале "Россия 1".

По словам разведчика, украинские военные сейчас готовят наступление на Белгородскую область, целью которого может стать "условное Шебекино, или условные Валуйки".

Украинской стороне и Западу сейчас необходимо нанести "как можно более престижный удар" по России, добавил генерал.

Ранее военный эксперт Алексей Леонков назвал два вероятных направления для удара ВСУ и прокомментировал слухи о готовящейся "эвакуации Армянска".