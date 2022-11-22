Американский Институт изучения войны: План Суровикина начал работать

План Суровикина начал работать: Бахмутская агломерация уже почти отбита, а вокруг Донецка создана "зона безопасности".

Такие выводы озвучили эксперты американского аналитического центра "Институт изучения войны" (ISW). То есть, получается - по их версии - "план Суровикина начал работать".

Аналитики, которых сложно заподозрить в "российской пропаганде", констатируют: ВС РФ успешно наступают на Донбассе.

"Главные направления для наступления России в ноябре -Авдеевка, Бахмут, Марьинка, Соледар и Угледар, — перечисляют американские военные эксперты. — Попытки ВСУ проводить контрудары (в частности, в направлении Зайцево и Отрадовки) были абсолютно безуспешны. Российские войска вернули себе полный контроль над Бахмутским и половиной Белогоровки".

ISW отмечает, что успехами ВС РФ обязаны командующему объединенной группировкой генералу Сергею Суровикину, потому что именно после его назначения на должность "в разы улучшилось взаимодействие между войсками и войсковыми группировками". В качестве примера в отчёте ISW приводится взятие нашими войсками Павловки:

"Слаженно сработали подразделения регулярных ВС РФ, мобилизованные военнослужащие, бойцы группы "Вагнер", формирования "БАРС" (добровольческий резерв), подразделения милиции ДНР и ЛНР, а также региональных добровольческих батальонов, в том числе с Северного Кавказа".