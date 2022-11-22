Суздальцев и Дудчак указали на мотивы обстрела Запорожской АЭС: "Это шантаж"

Киевский режим продолжает обстрел Запорожской АЭС. Россия предупреждала, что это может вылиться в катастрофу, но ВСУ игнорируют здравый смысл. Зачем же Украине нужна станция? Ответы дали политологи.

Так, Александр Дудчак сообщает, что Киев хочет установить контроль над АЭС, а если ей это не удастся, то она продолжит попытки вывести станцию из строя.

"Украина надеется, что каким-то чудом ей удастся установить контроль над атомной станцией, потому что в энергетике сложилась катастрофическая ситуация. И улучшения в этой сфере зависят явно не от Украины. То есть здесь и шантаж, и желание выторговать переход станции к себе", — заявил Дудчак в разговоре с "МК".

Политолог Андрей Суздальцев согласен с коллегой в том, что киевская власть хочет установить контроль над станцией. Он полагает, что разрушать её Киеву неинтересно.

"Устраивать "Чернобыль" в квадрате они не собираются. На самом деле, они создают аварийную ситуацию, чтобы вынудить Россию вернуть им станцию. То есть это шантаж. <…> На заседании Совета Безопасности ООН представитель Британии заявил, что вся проблема Запорожской атомной станции якобы в том, что там русские. Они пытаются угрозой взрыва станции или реактора заставить нас вернуть ее Украине", — рассказал собеседник.

У Киева есть два мотива для обстрела Запорожской АЭС: военно-стратегический и энергетический, ведь Украине придётся тяжело без неё, заключил Суздальцев.