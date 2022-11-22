Битва за Марьинку подрывает дух ВСУшников

Оставлении Марьинки (пригород Донецка, вплотную прилегающий к Петровскому району города), за которую сейчас идут ожесточённые бои, станет для ВСУ "колоссальным психологическим ударом".

Об этом сегодня гудят все украинские соцсети.

Дело в том, что "захватом Марьинки" 8 лет назад — 5 августа 2014 года — силами нацистов "Азова"* и "Шахтера"*, — одна из немногих "перемог", которая киевскими пропагандистами пиарилась все эти годы. Таких "громких" побед у ВСУ сегодня попросту нет.

Ну не считать же в самом деле "перемогой" заход в Херсон, который российские войска оставили без боя. А вот провалов — масса. Чего стоит только потеря Лисичанска, Мариуполя и Северодонецка, где у украинской армии было не только огромное численное преимущество, но и мощная поддержка НАТО.

Украинское общество "накалено"

Сейчас ситуация складывается так, что потеря Марьинки рассматривается пропагандистами на Украине, как недопустимое медийное поражение.

После потери Павловки соцсети кипят от возмущения, а если (точнее — когда) ещё и Марьинку наши отобьют, то вера в "мощь ВСУ" будет сильно подорвана. А это, в свою очередь, скажется на боевом духе солдат.

Ситуация в Марьинке

Как передаёт российский военкор Юрий Котенок, "в Марьинке штурмовые подразделения ВС РФ продвинулись в центральных районах города. Противник оказывает ожесточенное сопротивление, но, огрызаясь, несет потери и отходит с подготовленных рубежей обороны. Наши закусились, работа идет уже на кураже. Упорные бои в городской застройке. Есть шансы выбить врага из Марьинки полностью".

К слову, бои за Марьинку вошли в сегодняшнюю сводку американского Института изучения войны:

Американский Институт изучения войны: План Суровикина начал работать

*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ