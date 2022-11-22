Гуменюк о наступлении ВСУ на Кинбурнскую косу: ВС РФ подтягивают резервы

Спикер оперативного командования ВСУ "Юг" Наталья Гуменюк рассказала, что ВСУ пытаются захватить Кинбурнскую косу в Николаевской области.

Глава объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины заверила, что наступление ВСУ на Кинбурнскую косу продолжается.

"Нам помогает море. Враг не может закрепиться там, потому что ВСУ наносят поражение по пунктам противника", — сказала Гуменюк.

Она отметила, что ВС РФ трудно удержаться на занятых позициях, так как на косе нет большого количества построек. Представитель ВСУ подчеркнула, что российская армия успешно подтягивает резервы, так как группировки ВС РФ обосновались на левобережье Херсонской области.

Ранее сообщалось, что Украина грозит Крыму захватом.