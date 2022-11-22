Генпрокуратура Украины: военные РФ имитировали сдачу в плен в Макеевке

В генпрокуроре Украины сделали официальное заявление по видео, на котором зафиксирован расстрел украинскими военными российских пленных бойцов в Макеевке Луганской Народной Республики (ЛНР).

В заявлении говорится, что военные РФ имитировали сдачу в плен и открыли огонь по военнослужащим вооружённых сил Украины (ВСУ). А это, по мнению прокуратуры, запрещено интернациональным гуманитарным правом.

Там также пояснили, что дело возбуждено по факту нарушения законов и обычаев войны.

Ранее стали известны личности карателей, убивших российских пленных. Среди них оказались КВНщик и сын футбольного тренера.