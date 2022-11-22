В генпрокуроре Украины сделали официальное заявление по видео, на котором зафиксирован расстрел украинскими военными российских пленных бойцов в Макеевке Луганской Народной Республики (ЛНР).
В заявлении говорится, что военные РФ имитировали сдачу в плен и открыли огонь по военнослужащим вооружённых сил Украины (ВСУ). А это, по мнению прокуратуры, запрещено интернациональным гуманитарным правом.
Там также пояснили, что дело возбуждено по факту нарушения законов и обычаев войны.
Ранее стали известны личности карателей, убивших российских пленных. Среди них оказались КВНщик и сын футбольного тренера.
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