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В центре Геническа нашли тайник с оружием боевиков ВСУ

Силовые структуры

В самом центре города Геническ Херсонской области правоохранительные органы обнаружили схрон с боеприпасами. Об этом пишет Telegram-канал "Оперативные сводки".

В тайнике, по информации херсонских силовиков, нашли патроны калибра 7.62 мм (112 штук) и 5.45 мм (79 штук), артиллерийский снаряд, а также дымовые шашки, сигнальные ракеты, взрыватель и метательные снаряды. Все боеприпасы были изъяты.

Также ещё 30 патронов было обнаружено в окрестностях Геническа в поселке городского типа "Партизаны". Их нашли в брошенном доме бывшего военного вооружённых сил Украины (ВСУ), который участвовал в боевых действиях в Донбассе.

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Автор: Максим Александров, Куратор: Александр Артамонов
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