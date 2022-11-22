В центре Геническа нашли тайник с оружием боевиков ВСУ

В самом центре города Геническ Херсонской области правоохранительные органы обнаружили схрон с боеприпасами. Об этом пишет Telegram-канал "Оперативные сводки".

В тайнике, по информации херсонских силовиков, нашли патроны калибра 7.62 мм (112 штук) и 5.45 мм (79 штук), артиллерийский снаряд, а также дымовые шашки, сигнальные ракеты, взрыватель и метательные снаряды. Все боеприпасы были изъяты.

Также ещё 30 патронов было обнаружено в окрестностях Геническа в поселке городского типа "Партизаны". Их нашли в брошенном доме бывшего военного вооружённых сил Украины (ВСУ), который участвовал в боевых действиях в Донбассе.