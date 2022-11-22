ВС РФ сорвали две контратаки ВС Украины у Павловки танками Т-80БВ и САУ

Два дня, 21 и 22 ноября, ВС украины делали попытки контратаки позиций ВС России возле Павловки в ДНР. Беспилотный летательный аппарат "Орлан-30" во время разведки с воздуха обнаружил бронегруппу противника возле Водяного. Именно сюда подразделения 72-й бригады ВСУ были отведены из Павловки.

Диверсионно-разведывательная группа 68-й егерской бригады украинской армии попыталась отвлечь ВС РФ ударом с запада, но танки Т-80БВ уничтожили своим огнём нападавших, сообщает "Военная хроника".

С другой стороны, из Водяного выдвинулись два батальона 72-й бригады противника. На подходе к шахте "Южнодонбасская №1" украинские боевики на броневиках Husky TSV, Mastiff и французских БТР VAB были разбиты ударами САУ "Гвоздика" и "Акация".

Как сообщает источник, артиллерия ВС России ликвидировала порядка 30 человек личного состава ВСУ. Кроме того, был уничтожен танк Т-64БВ, когда противник двинулся для прикрытия своих подразделений.