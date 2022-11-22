Армия РФ в Марьинке после штурма контролирует 2/3 города

В Марьинке российская армия после штурмовых действий контролирует большую часть города.

Об этом сообщает Telegram-канал военного обозревателя Бориса Рожина со ссылкой на источники.

"Кратко на вечер: мы отлично продвинулись на север города, что позволяет говорить о контроле 23 города. Враг пытается контратаковать в центре города, насколько я понимаю там сейчас идёт тяжёлый бой", — цитирует источника эксперт.

Ранее сообщалось, что Вооружённым силам России удалось продвинуться к центральным районам Марьинки.