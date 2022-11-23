Министерство обороны России сообщило об очередном сбитом самолёте ВСУ. Успешный перехват выполнил истребитель Су-35С ВКС РФ во время патрулирования.
Как пояснил пилот, воздушная цель противника была обнаружена во время выполнения боевой задачи в зоне спецоперации.
"Выполнил пуск (ракет. — Прим. ред.) и продолжил полет для контроля воздушного пространства. После предполагаемого времени встречи ракеты с целью метка пропала", — добавил он.
Лётчик-истребитель уточнил, что при новом заходе на цель отметки на радаре больше не обнаружил, а позже наземные пункты наблюдения подтвердили крушение боевой машины неприятеля.
Накануне стало известно, что Британия передала ВСУ высокоточные ракеты Brimstone-2, но у Киева больше нет самолётов для их применения.
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Масштабные манёвры ВС РФ можно ожидать после замерзания почвы, считает аналитик.