Российский истребитель Су-35С уничтожил самолёт ВСУ ракетным ударом

Министерство обороны России сообщило об очередном сбитом самолёте ВСУ. Успешный перехват выполнил истребитель Су-35С ВКС РФ во время патрулирования.

Как пояснил пилот, воздушная цель противника была обнаружена во время выполнения боевой задачи в зоне спецоперации.

"Выполнил пуск (ракет. — Прим. ред.) и продолжил полет для контроля воздушного пространства. После предполагаемого времени встречи ракеты с целью метка пропала", — добавил он.

Лётчик-истребитель уточнил, что при новом заходе на цель отметки на радаре больше не обнаружил, а позже наземные пункты наблюдения подтвердили крушение боевой машины неприятеля.

Накануне стало известно, что Британия передала ВСУ высокоточные ракеты Brimstone-2, но у Киева больше нет самолётов для их применения.