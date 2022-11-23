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Военные РФ уничтожили боевиков ВСУ на квадроциклах с треугольными гусеницами

Силовые структуры

Российские военные уничтожили несколько дней назад на фронте в районе Сватово-Кременная группу бойцов украинской армии, которые перемещались на нескольких квадроциклах с треугольными гусеницами. Было ликвидировано около 12 человек.

Военные РФ уничтожили боевиков ВСУ на квадроциклах с треугольными гусеницами

Об этом сообщил военный корреспондент, автор Telegram-канала "Старше Эдды".

Интересно то, что украинцы начали яростные атаки, чтобы не допустить военных ВС РФ, которые хотели проверить документы у убитых, к телам боевиков.

Репортёр отметил, что до этого ВСУшники подобной активности не проявляли, спокойно бросая мёртвых на поле боя. Тут же они пошли в атаку, потеряли ещё несколько человек, но вытащили "квадроциклистов".

Кто это такие, и почему за них так боролись украинские военные, не понятно до сих пор, заключил военкор.

Офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко, комментируя пост, предположил, что это могли быть кадровые военные НАТО под видом иностранных наёмников.

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Автор: Максим Александров, Куратор: Александр Артамонов
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